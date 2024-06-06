بهدفين نظيفين.. منتخبنا الوطني يتغلب على نظيره الإندونيسي في التصفيات المزدوجة

2024-06-06 14:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

تغلب منتخبنا الوطني على مضيفه الإندونيسي بهدفين من دون رد في المباراة التي جرت بينهما في ملعب GBK بالعاصمة جاكارتا، ضمن الجولةِ الخامسة من المجموعة السادسة من منافساتِ التصفيات الآسيويّة المُزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وجاء الهدف الأول عن طريق اللاعب أيمن حسين من ضربة جاء في الدقيقة الثالثة والخمسين من المباراة، فيما أضاف علي جاسم الهدف الثاني لمنتخبنا في الدقيقة الثامنة والثمانين من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز حافظ منتخبنا الوطني على صدارة المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة.