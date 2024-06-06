كركوك تضاعف المفارز لمواجهة "أنهر الموت" والشرطة تطلب من الأهالي مراقبة الأبناء- عاجل

2024-06-06 14:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

اعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، عن مضاعفة مفارز الإنقاذ على الأنهر بعد زيادة حالات الغرق.

وقال الناطق باسم شرطة كركوك المقدم عامر نوري في حديث لـ "بغداد اليوم"، لدينا انهر وجداول يصل اطوالها الى 400 كم بالاضافة الى سدين اثنين، ولايمكن وضع مفرزة في كل 10 أمتار لانقاذ الاطفال والشباب من الغرق مع قدوم فصل الصيف".

واضاف ان" قيادة الشرطة ضاعفت من نشر مفارز الانقاذ في الانهر والسدود الرئيسية مع الانفتاح على المنظمات والاوقاف الدينية من اجل دعم رسالة توعية شاملة للأهالي بضرورة عدم السماح لابنائهم بالسباحة في الأنهر العميقة والخطيرة، مؤكدا بان 3 حالات غرق سجلت خلال فترة وجيزة بسبب عدم الالتزام بالتعليمات".

واشار نوري الى ان" كركوك تسجل سنويا من 15- 20 حالة غرق لافتا الى ان عدم تفاعل البعض مع ارشادات التوعية يقود الى مأساة بفقدان اطفال وشباب بعمر الزهور، لافتا الى ان" احتواء حالات الغرق تبدا من العوائل في منع اطفالها من السباحة في الانهر العميقة والخطيرة".

ومع انقطاع الكهرباء بشكل متكرر والارتفاع الشديد في درجات الحرارة، لا يجد عشرات العراقيين في مدينة كركوك سبيلا لتخفيف إحساسهم بالحر في قيظ الصيف سوى بالسباحة في الأنهار وأحواض السباحة القريبة.

وعادة ما تبقى درجات الحرارة في العراق خلال الصيف فوق 40 درجة مئوية حتى أثناء الليل مما يدفع الشباب إلى الاندفاع نحو الانهار للتخفيف عن معاناة الحرارة.