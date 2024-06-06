التخطيط تعلن انتهاء المرحلة الاولى من التعداد التجريبي بنجاح

2024-06-06 14:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، انتهاء المرحلة الاولى من التعداد التجريبي بنجاح.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزيرها محمد تميم ترأس اجتماعا، ضم الوكيل الإداري للوزارة، ازهار حسين صالح، ورئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، ضياء عواد كاظم، ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية حسين علي داود، ورئيس الهيئة العراقية للاعتماد محمد لطيف، ومدير عام الدائرة القانونية هناء إسماعيل، ومدير عام الدائرة الإدارية المالية احمد خليل، وعدد من رؤساء الأقسام".

وأكد وزير بحسب البيان، أن "المرحلة الاولى من التعداد التجريبي والمتمثلة بعمليات الحزم والترقيم والحصر، انتهت، بنجاح كبير.، وستبدأ بعدها المرحلة الثانية وهي مرحلة عد السكان، التي ستنتهي يوم الخميس المقبل".

وأضاف البيان، انه "جرى خلال الاجتماع، الاطلاع على سير العمل الميداني للتعداد التجريبي في جميع المحافظات، والصعوبات التي واجهت الباحثين في العمل".

من جانبه اكد رئيس هيئة الإحصاء، إن "كوادر الهيئة بذلوا جهودا كبيرة من اجل نجاح العمل، وقد جريت عملية تراسل البيانات بشكل سلس وامن".

وأشار البيان الى أنه "كما خلال الاجتماع الاطلاع على سير الإجراءات الخاصة بفتح مراكز فحص ووسم المصوغات الذهبية في المطارات العراقية".



