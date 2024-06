للبحث عن التلوث الإشعاعي.. رئيس لجنة الصحة في ذي قار يستقبل وفدا من هيئة الرقابة النووية 

2024-06-06 14:32:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: استقبل رئيس لجنة الصحة في مجلس ذي قار احمد الخفاجي، اليوم الخميس، وفد هيئة الرقابة النووية المسح الإشعاعي، لإجراء مسح إشعاعي للمحافظة. وذكر بيان لإعلام المجلس، تلقته “شبكة أخبار الناصرية”، أن ” الخفاجي، استقبل وفد هيئة الرقابة النووية في محافظة ذي قار”. وأضاف أن “الوفد سيقوم بمسح...

