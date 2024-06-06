بغداد تعلن تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر أيار

2024-06-06 14:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، عن تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان المستحقة لشهر أيار. وقالت الوزارة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، إن دائرة المحاسبة في الوزارة باشرت اليوم، تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان من المدنيين، الى جانب مستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم. وأضافت أن ذلك جاء ضمن التخصيصات المالية المستحقة لشهر أيار 2024.