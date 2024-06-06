وزير التخطيط يعلن نجاح المرحلة الأولى من التعداد التجريبي للسكان

2024-06-06 14:40:01 - المصدر: الفرات نيوز

{سياسية : الفرات نيوز} اكد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم، الخميس، أن المرحلة الاولى من التعداد التجريبي والمتمثلة بعمليات الحزم والترقيم والحصر، انتهت، بنجاح كبير.، وستبدأ بعدها المرحلة الثانية وهي مرحلة عد السكان، التي ستنتهي يوم الخميس المقبل.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته {الفرات نيوز} ، أن "ذلك جاء خلال ترؤس الوزير اجتماعا، ضم الوكيل الاداري للوزارة، ازهار حسين صالح، ورئيس هيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، ضياء عواد كاظم، ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية حسين علي داود، ورئيس الهيأة العراقية للاعتماد محمد لطيف، ومدير عام الدائرة القانونية هناء اسماعيل، ومدير عام الدائرة الادارية المالية احمد خليل، وعدد من رؤساء الاقسام".

واضاف، انه "جرى خلال الاجتماع، الاطلاع على سير العمل الميداني للتعداد التجريبي في جميع المحافظات، والصعوبات التي واجهت الباحثين في العمل. فيما اكد رئيس هيأة الاحصاء، ان كوادر الهيأة بذلوا جهودا كبيرة من اجل نجاح العمل، وقد جريت عملية تراسل البيانات بشكل سلس وامن".

كما جرى خلال الاجتماع الاطلاع على سير الاجراءات الخاصة بفتح مراكز فحص ووسم المصوغات الذهبية في المطارات العراقية.