المفوضية: سنفتح باب التسجيل للراغبين بالمشاركة في انتخابات برلمان الإقليم

2024-06-06 14:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الخميس، عن فتح باب تسجيل التحالفات والاحزاب والمرشح الفرد ومرشحي الافراد للمكونات الراغبة في المشاركة بانتخابات برلمان اقليم كوردستان. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لقناة الثامنة ان مفوضية الانتخابات ستقوم بفتح باب تسجيل التحالفات والاحزاب والمرشح الفرد ومرشحي الافراد للمكونات الراغبة في المشاركة بانتخابات برلمان اقليم كردستان العراق 2024. واضافت الغلاي ان باب التسجيل سيفتح من يوم الثامن من حزيران الحالي ويستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي يوم 13 حزيران الحالي. وصادقت الأمانة العامة لمجلس المفوضين على قرار توزيع مقاعد برلمان كوردستان ضمن 4 مناطق انتخابية. وبحسب وثيقة نشرتها الأمانة العامة لمجلس المفوضين، التابعة للمفوضية