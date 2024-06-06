2024-06-06 14:48:08 - المصدر: منصة إيشان

تغلب منتخبنا الوطني على مضيفه الإندونيسي بهدفين من دون رد في المباراة التي جرت بينهما في ملعب GBK بالعاصمة جاكارتا، ضمن الجولةِ الخامسة من المجموعة السادسة من منافساتِ التصفيات الآسيويّة المُزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027. وجاء الهدف الأول عن طريق اللاعب أيمن حسين من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة والخمسين من […]

ظهرت المقالة المنتخب العراقي يتغلب على نظيره الإندونيسي بهدفين خلال التصفيات المزدوجة أولاً على ايشان.