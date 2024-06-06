2024-06-06 14:48:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 1151 إرهابيا شمالي سوريا والعراق منذ مطلع العام الجاري. جاء ذلك على لسان ذكي آكتورك، مستشار الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الدفاع التركية، خلال مؤتمر صحفي عقده، الخميس، بمقر الوزارة في أنقرة. وأضاف آكتورك أن “الأسبوع الفائت شهد تحييد 59 مسلحا، خلال العمليات المتواصلة شمالي سوريا والعراق”. وأوضح أنه ب”هذا […]

ظهرت المقالة تركيا تعلن قتل 1151 مسلحا شمالي العراق وسوريا خلال 2024 أولاً على ايشان.