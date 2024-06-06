وزير النقل يعلن نجاح خطة تفويج الحجاج إلى الديار المقدسة

2024-06-06 15:12:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخيمس، نجاح خطة تفويج أكثر من 19 ألف حاج عراقي الى الديار المقدسة على متن الناقل الوطني.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "إجمالي عدد الحجاج الذين تم نقلهم جواً منذ بداية موسم التفويج في الثامن عشر من شهر أيار الماضي ولغاية السادس من شهر حزيران الجاري بلغ أكثر من 19 ألف حاج".

وأضاف، أن "موسم هذا العام للسنة الهجرية الحالية شهد جهوداً استثنائية في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن وتعاوناً كبيراً ما بين وزارة النقل والمؤسسات العراقية والسعودية المعنية بتفويج الحجاج حيث لم تسجل أي حالة سلبية سواء على صعيد تقديم الخدمات أو تأخير في مواعيد تنفيذ الرحلات".

من جانبه أكد مدير عام الخطوط الجوية مناف عبد المنعم، على "تخصيص الشركة 16 رحلة إضافية لنقل حج المجاملة"، كاشفاً في ذات الوقت عن "بدء الشركة استعداداتها لتنفيذ الرحلات العكسية والتي ستتضمن أيضاً استنفار كافة الإمكانات لخدمة حجاج بيت الله الحرام".