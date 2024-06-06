التجارة تعلن انطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في محافظات كردستان

2024-06-06 15:12:01 - المصدر: واع

أربيل - واع

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن انطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة المحلية في محافظات إقليم كردستان العراق.

وقال المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر نوري الكرعاوي، في مؤتمر صحفي عقده في سايلو أربيل المعدني، بحضور رسمي رفيع المستوى، ضم وزير التجارة والصناعة في حكومة إقليم كردستان، بالإضافة إلى وكيل الوزارة وعدداً من المسؤولين، ومدير فرع الشركة في الإقليم وكذلك مدير فرع أربيل، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "بعد المصادقة من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على حجم كميات محصول الحنطة في إقليم كردستان، نعلن عن انطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة المحلية في محافظات إقليم كردستان العراق".

وأكد الكرعاوي، على "التعاون المشترك بين الشركة والإقليم في تبسط كافة الإجراءات خلال موسم التسويق"، داعياً إلى "بذل أقصى الجهود من قبل الموظفين والجهات الساندة لخدمة الفلاحين والمزارعين".

وأضاف: "بلغنا مرحلة الاكتفاء الذاتي ونطمح إلى المزيد خلال هذا الموسم"، مشيراً إلى "ضرورة دفع كافة المستحقات للفلاحين خلال مدة أقصاها (24) ساعة".

وأشار إلى "استمرار عملية التسويق في كافة مراكز التسويق في عموم العراق"، مردفاً بالقول: "لقد بلغت عملية تسلم كميات الحنطة ذروتها في نينوى وصلاح الدين وكركوك".

وتابع: "من المتوقع تسلم (700) ألف طن من المحصول في أربيل ودهوك والسليمانية بحسب الخطة المصادق عليها من رئيس مجلس الوزراء".