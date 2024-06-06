بحوزتها 24 قطعة اثرية.. الإطاحة بعصابة لتهريب الاثار في بابل

2024-06-06 15:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، الإطاحة بعصابة لتهريب الاثار بحوزتها 24 قطعة اثرية في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز مديرية الجريمة المنظمة وبإسناد من قوات سوات، تمكنت من ضبط عصابة تهريب آثار مكونة من 3 أشخاص وبحوزتهم 23 عملة نقدية أثرية وتحفة دائرية صغيرة وذلك خلال عملية نوعية في قضاء جبلة شمال المحافظة".

وأضافت، أن "العملية جرت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وبالتعاون مع السلطة القضائية".

وتابعت، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وتوقيفهم"، مشيرة الى "إرسال القطع الأثرية المضبوطة إلى مفتشية الآثار والتراث لفحصها وتحديد قيمتها الأثرية و الحقبة الزمنية التي تنتمي إليها".