العراق يعلن نجاح خطة تفويج أكثر من 19 الف للديار المقدسة

2024-06-06 15:16:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي اليوم الخميس، عن نجاح خطة تفويج ضيوف الرحمن من المطارات المحلية الى مطارات المملكة العربية السعودية عبر أسطول الخطوط الجوية العراقية. وذكر بيان لوزارة النقل نقلاً عن السعداوي، أن إجمالي عدد الحجاج الذين تم نقلهم جواً منذ بداية موسم التفويج في الثامن عشر من شهر أيار الماضي ولغاية السادس من شهر حزيران الجاري بلغ أكثر من 19 الف حاج. وتابع البيان، أن موسم هذا العام للسنة الهجرية 1445 شهد جهوداً إستثنائية في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن وتعاوناً كبيراً مابين وزارة النقل والمؤسسات العراقية والسعودية المعنية بتفويج الحجاج حيث لم تسجل أية حالة سلبية سواء على صعيد تقديم الخدمات او تأخير في مواعيد تنفيذ الرحلات. من جانبه أكد مدير عام الخطوط الجوية المهندس مناف عبد المنعم على تخصيص الشركة 16 رحلة إضافية لنقل الحجاج ، كاشفاً في ذات الوقت عن بدء الشركة إستعداداتها لتنفيذ الرحلات العكسية والتي ستتضمن أيضاً إستنفار كافة الإمكانات لخدمة حجاج بيت الله الحرام.