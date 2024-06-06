روسيا تعلق على قرار تخفيض أوبك الطوعي للنفط

2024-06-06 15:16:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن الاتفاق الحالي لتحالف أوبك بلس لمنتجي النفط يساعد على تحقيق توازن بين العرض والطلب في أسواق الطاقة. وأضاف خلال المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرغ أن الاتفاق يوفر أيضا حالة من الوضوح في الأسواق. وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، هيثم الغيص، إن الطلب على النفط لا يزال جيداً، رافضاً الانتقادات للقرار الأحدث للمنظمة، ويقول إن أساسيات السوق تدعم قراراتها.