ذي قار .. الطقس يتاثر بمنخفض جوي يتسبب بحرارة “لاهبة”

2024-06-06

شبكة اخبار الناصرية: توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية، اليوم الخميس، ارتفاع درجات الحرارة الى قرابة 50 درجة في محافظة ذي قار بسبب منخفض جوي قادم من شبة الجزيرة العربية تتعرض له المنطقة. وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة أخبار الناصرية، ان “المحافظة ستتأثر بالمنخفض الجوي الحراري القادم من شبة الجزيرة...

