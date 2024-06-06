رسوب بالجملة.. طلبة القانون بكركوك يحتجون على الامتحانات الوزارية ويطالبون بالتصحيح اليدوي

2024-06-06 15:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من طلبة كلية القانون بجامعة كركوك، يوم الخميس، بسبب رسوبهم في عدد كبير من المواد الوزارية، مطالبين باعتماد التصحيح اليدوي.

وقال أحد الطلبة ويدعى احمد الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن "نتائج الامتحانات في كلية القانون بجامعة كركوك كانت فيها نسب الرسوب بالجملة، و اكثر من ألف طالب راسب ومكمل، وهذا بسبب قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتماد الامتحانات الوزارية للمراحل الثانية والثالثة والرابعة".

وأضاف أن "على كلية القانون اعادة التصحيح لأنه لا يعقل ان يكون الرسوب بالجملة، و نحن الف ومائة طالب فقط مئة طالب ناجح في الدراستين الصباحي والمسائي".

وقال طالب اخر يدعى ساجد عثمان لوكالة شفق نيوز، إن "كلية القانون بجامعة كركوك طبقت الامتحانات الوزارية للعام الدراسي 2023 /2024 ، حيث كانت إجاباتي صحيحة حيث احرزت في مادة التنفيذ اعلى درجة وهي 74 ، وفي مادة التجاري نلت 31 ، لكن المصحح الالكتروني يصحح من 110 درجات، ويترك عشرة درجات أخطاء ويصحح من مائة درجة، والمصحح الالكتروني ظلمنا، وعليه نطالب بالتصحيح اليدوي فقط اليدوي سوف ينصفنا".

وقال مصدر مسؤول في كلية القانون بجامعة كركوك لوكالة شفق نيوز، إن "الكلية لا تتحمل ما حصل من رسوب الطلبة كون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقت معايير مهمة لتحسين جودة التعليم، واعتمدت الامتحان الوزاري للمراحل الثانية والثالثة والرابعة و بمعدل مادتين دراسيتين".

واضاف أن "الامتحان الوزاري والدفاتر صححت عبر جهاز وماسح إلكتروني يقوم بالتصحيح، وما ذهب إليه المتظاهرون بان الرسوب بسبب المصحح الالكتروني غير صحيح لأن مستويات الطلبة متدنية وكذلك مستواهم العلمي".