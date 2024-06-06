العراق يهزم إندونيسيا بهدفين دون رد في التصفيات الآسيوية المزدوجة

2024-06-06 15:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

فاز منتخبنا الوطني بكرة القدم، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، على نظيره الإندونيسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعبِ GBK بالعاصمةِ جاكارتا ضمن الجولةِ الخامسة من المجموعة السادسة من منافساتِ التصفيات الآسيويّة المُزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وتقدم منتخبنا الوطني بهدفه الأول عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب ايمن حسين بالدقيقة 53 من عمر المباراة في شوطها الثاني.

فيما تقدم الفريق العراقي بهدفه الثاني عن طريق اللاعب علي جاسم في الدقيقة (88) من عمر المباراة.



