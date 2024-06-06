وزير الخارجية: دعم الحكومة والشعب العراقي مستمر للقضية الفلسطينية

2024-06-06 15:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

{سياسية: الفرات نيوز} اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، على دعم دعم الحكومة والشعب العراقي مستمر للقضية الفلسطينية

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى "تباحثا مع رئيس الوزراء الفلسطيني جملة قضايا"، مؤكداً "موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية".

وأضاف أن "العراق يتابع تطورات الحرب في غزة، وهناك قلقل كبير حول استمرار الحرب"، مشيراً غلى أن "العراق يدعم مبادرة بايدن لوقف إطلاق النار في غزة".