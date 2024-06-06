2024-06-06 16:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لنظيره الفلسطيني محمد مصطفى، جهوزية العراق لتقديم الدعم والعون لشعبنا في غزّة. وذكر إعلام رئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته منصة “إيشان” إن السوداني استقبل “رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الذي وصل العاصمة بغداد صباح اليوم الخميس يرافقه رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية”. وبحسب البيان فإن اللقاء “بحث الأوضاع […]

ظهرت المقالة السوداني لنظيره الفلسطيني: العراق مستعد لإيصال كل أشكال الدعم أولاً على ايشان.