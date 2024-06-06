ائتلاف العبادي عن استهداف المطاعم في بغداد: لا يضعف أمريكا وإسرائيل- عاجل

2024-06-06 16:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبر عقيل الرديني القيادي في ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، استهداف المطاعم والشركات الأجنبية في بغداد بأنه لايضعف امريكا ولا إسرائيل.

وقال الرديني في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" الاحداث الاخيرة في بغداد من استهداف مطاعم ومقار شركات اجنبية خطوة غير صحيحة وتضعف الحكومة ومن يريد اضعاف الدعم لاسرائيل او امريكا لا يسلك هذه الطريقة التي تؤثر على اصحاب المطاعم والعمال البسطاء وتخلق جوًا امنيًا غير صحيح في العراق الذي يعيش فسحة أمنية جيدة سمحت للكثير من الشركات الاجنبية بالتدفق على العاصمة وبقية المحافظات للعمل والاستثمار"

واضاف، ان" ماحصل لايضعف امريكا ولا اسرائيل بل يضعف الحكومة وعلى مثيري هذه الخطوة بالكف ويجب ان تتصدى لهم الحكومة لانها اعمال تسيئ للبلاد، لافتا الى ان مقاطعة المنتوجات لاتتم بهذه الطريقة بل من خلال المقاطعة المعروفة عبر توعية شعبية والتاكد فعليا بان هذه الشركات داعمة لاسرائيل وامريكا اي ان تكون المقاطعة بشكل آمن بما يخدم اقتصاد البلاد ولايضر بمصالح المواطنين".

واشار الرديني الى ان" خلق جو غير آمن في العراق لايخدم مصالحه خاصة وان البلاد منفتحة على مشاريع ستراتيجية تتطلب وجود شركات اجنبية كبيرة في مجالات عدة وهكذا ممارسات قد تدفعنا الى خسارتها وهذا امر يجب الانتباه له وان تكون اي مقاطعة في وضع صحيح من خلال الأهالي.

وخلال الايام العشرة الماضية، شهدت مؤسسات ومنشآت تجارية وتعليمية اجنبية، 10 عمليات استهداف وهجمات في بغداد والديوانية والبصرة، من قبل اشخاص ملثمين، وبينما اعتقلت القوات الامنية عددا منهم، قالت وزارة الداخلية ان بعض المتورطين هم عناصر في احد الاجهزة الامنية، فيما اعلنت منصات وسياسيون مقربون من جناح الفصائل دعمهم لهذه النشاطات التي اعتبروها بانها احتجاجات للتعبير عن الرأي.