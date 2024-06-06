القائم.. مشاريع كبيرة لتطوير المنفذ الحدودي وتسهيلات لانسيابية حركة المسافرين

2024-06-06 16:12:01 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليمي

أعلنت إدارة منفذ القائم الحدودي، اليوم الخميس، عن المشاريع التطويرية التي يشهدها المنفذ، وفيما أكدت تقديم تسهيلات كبيرة لانسيابية حركة المسافرين، أشارت إلى أن عدد المارين يومياً تجاوز 750 مسافراً بين مغادرة ودخول ويزداد خلال الزيارات الدينية.

وقالت إدارة منفذ القائم الحدودي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منفذ القائم الحدودي يعد من المنافذ الحدودية المهمة، الذي يربط العراق مع سوريا"، مبينة أن "حركة التبادل التجاري والسفر براً مستمرة بين البلدين وبانسيابية عالية".

وأضافت أن "عدد المسافرين عبر المنفذ خلال اليوم الواحد وصل إلى أكثر من 750 مسافراً بين مغادرة ودخول، ويزداد هذا العدد خلال أوقات الزيارات الدينية"، مبيناً أن "عملية تفتيش المسافرين تتم عن طريق أجهزة السونار الحديثة والمتطورة، إضافة إلى الكي ناين".

وأكدت، أن "العمل جارٍ الآن على تأسيس الربط الشبكي لجميع مفاصل المنفذ، وهناك تنسيق عالٍ بين جميع الدوائر لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين".

ولفتت إلى، أن "هناك عدداً من المشاريع ما زالت قيد الإنجاز، منها إنشاء بناية منفذ القائم ودائرة جمرك القائم، فضلاً عن إنشاء دائرة الجوازات والإقامة، ومجمع سكني متطور ومتكامل لموظفي المنفذ".

وتابعت: "كذلك إكساء جميع الشوارع داخل المنفذ مع صب جميع الساحات بالكونكريت الخرساني، وخصوصاً ساحات وقوف شاحنات نقل البضائع والخضر".

من جانبه، قال الحاج مهدي إسماعيل من أهالي محافظة البصرة: "فوجئنا بسهولة الوصول إلى المنفذ والتعامل الجيد من قبل الأجهزة الأمنية وقوات الحشد الشعبي".

وأشار إسماعيل، إلى أن "هنالك سرعة في عملية تفتيش الحقائب وإجراءات الجوازات والإقامة، وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين".

بدوره، أوضح الحاج محمد إسماعيل من أهالي قضاء القائم، أن "حركة المسافرين انتعشت في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى ازدهار الأسواق والمحال التجارية، إضافة إلى توفير فرص عمل لعدد كبير من الشباب العاطلين ".