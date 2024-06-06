الصحة تتخذ 3 إجراءات لتطبيق مشروع الغسيل البريتوني لمرضى العجز الكلوي

2024-06-06 16:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن اتخاذ 3 إجراءات لتطبيق مشروع الغسيل البريتوني لمرضى العجز الكلوي، فيما حددت أهداف المشروع.

وقالت مديرة دائرة العيادات الشعبية، فاتن محمد جار الله، في مؤتمر انطلاق برنامج الغسيل الكلوي البريتوني، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "نشكر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على دعمه للمشاريع الخدمية الصحية، كما ونشكر وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، على جهوده الحثيثة في تحويل الرؤى الحكومية إلى واقع ملموس يخدم صحة المواطن".

وأضافت جار الله، أن "هذا المؤتمر العلمي الطبي يتضمن الإعلان عن مشروع الغسيل البريتوني لمرضى العجز الكلوي بحضور مختصين من شركة Baxter الأمريكية".

وأشارت إلى أن "المؤتمر يعد تطبيقاً عملياً للاتفاقية الموقعة بين ممثلي وزارة الصحة وشركة Baxter الأمريكية، بإشراف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وتابعت: "خلال هذا المؤتمر تم الإعلان عن تنفيذ الاتفاقية الموقعة، والتحاق عدد من المرضى كدفعة أولى في برنامج الغسيل البريتوني في جميع أنحاء العراق، وكذلك إنشاء المركز الوطني للتدريب والتطوير لبرامج الغسيل الكلوي البريتوني، ليكون جهة مختصة في تدريب الكوادر العاملة لتنفيذ البرامج العلاجية، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة تمريض متخصصة في تدريب وإدارة الكوادر التمريضية، مهمتها نقل التجربة الصحية الأمريكية".

ولفتت إلى، أنه "تم توجيه دعوة لعدد من مرضى العجز الكلوي بمختلف الأعمار، ليتم علاجهم بالغسيل الكلوي البريتوني المنزلي، وسيتحدثون عن تجربتهم العلاجية على مدى سنوات وكيف ساهم الغسيل البريتوني المنزلي في تحسين جودة حياتهم وممارسة أعمالهم واهتماماتهم".