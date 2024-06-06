مسلحون مجهولون يستهدفون منتسبا بوزارة الداخلية في بغداد

2024-06-06 16:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، بمقتل منتسب بوزارة الداخلية على يد مسلحين مجهولين في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة نوع جارجر قاموا بإطلاق النار على (ع ح ح س) من مواليد 1985 والذي يعمل منتسبًا في وزارة الداخلية اثناء خروجه من مستشفى ابن البلدي بمدينة الصدر في العاصمة ما أدى الى وفاته في الحال".

وأضاف ان "سيدة كانت برفقة المجني عليه، لاذت بالفرار بعد حصول الحادث".