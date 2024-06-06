2024-06-06 16:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أن إدارة ملف التحول الرقمي تضمن 4 مراحل، فيما أشار الى أن التحول الرقمي خفف العبء عن المواطنين وأزال تشابه الأسماء بالسيطرات. وقال مدير مديرية النظم المعلوماتية في الوزارة ثامر العامري: إن إدارة ملف التحول الرقمي في وزارة الداخلية، تضمن عدة مراحل، بناء الأنظمة الخاصة بالوزارة وإدارة المشاريع الستراتيجية منها مشروع الجواز ومشروع الفيزا، فضلاً عن البوابات الإلكترونية في المطارات وكذلك مركز البيانات الرقمي. وأوضح، أن هذه المشاريع أدت الى تخفيف العبء عن المواطن وإزالة تشابه الأسماء في السيطرات، حيث تم إطلاق نظام خاص للتحري وقياس مدى كفاءة تنفيذ أوامر القبض على مستوى الدولة. وأضاف، أننا ساهمنا في تعقب الجريمة، من خلال مشاركة المعلومات بسرعة بين الأجهزة الأمنية وتوفير الاتصالات لتسهل تعقب الإرهاب، وكذلك وجود الكاميرات وإعداد الدراسات الخاصة بهذا الشأن.