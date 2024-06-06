حكومة اقليم كوردستان تعلن موعد صرف رواتب القوات الامنية بعد عدم ذكرها ببيان المالية

2024-06-06 16:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، أن رواتب القوات الامنية والموظفين كافة سيتم صرفها قبل حلول عيد الأضحى.

وأعلنت وزارة المالية في وقت سابق من اليوم، أن دائرة المحاسبة التابعة لها باشرت في تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان من المدنيين، الى جانب مستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم، وذلك ضمن التخصيصات المالية المستحقة لشهر أيار 2024.

ولم يذكر البيان رواتب قوات البيشمركة وباقي صنوف الاجهزة الامنية في الاقليم.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني في بيان اليوم، إنه "قبل عيد الأضحى سيتم توزيع رواتب القوات الأمنية وجميع الموظفين"، مردفا بالقول، "نحن قريبون من حل نهائي لمشكلة رواتب القوات الامنية".