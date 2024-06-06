بعد تحديد موعد مناسب .. نيجيرفان بارزاني يؤكد على إجراء انتخابات كوردستان في 2024

2024-06-06 16:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم بموعد مناسب خلال العالم الحالي وبمشاركة جميع الاطراف والاحزاب السياسية.

جاء ذلك خلال لقائه، بعد ظهر اليوم، ستيفن هيتشن سفير المملكة المتحدة لدى العراق.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أنه خلال اجتماع، تم التباحث في علاقات بريطانيا مع العراق وإقليم كوردستان، والأوضاع العامة في العراق، والانتخابات البرلمانية والأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان، وعلاقات أربيل وبغداد والحوار من أجل حل المشاكل بينهما.

ووفقا للبيان، فإن الجانبين شددا على على مواصلة الحوار من أجل حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد على أساس الدستور وحماية حقوق الجميع، وفي هذا السياق جدد فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني التأكيد على أن مفتاح استقرار العراق يتمثل في التفاهم بين أربيل وبغداد بشأن حلول جذرية للمشاكل وتنفيذ الدستور.

واشار البيان الى ان الجانبين اتفقا في الرأي بأهمية إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان بمشاركة جميع الأطراف والمكونات وفي موعد مناسب لإجرائها خلال السنة الحالية. وأشاد سعادة السفير البريطاني بمساعي فخامة رئيس إقليم كوردستان الرامية لإجراء الانتخابات.

وفي محور آخر من الاجتماع الذي حضره القنصل العام البريطاني في أربيل، جرى تبادل الآراء ووجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، بحسبما ذكره البيان الرئاسي.