الذهب يقفز لأعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع عوائد السندات

2024-06-06 16:24:01 - المصدر: الفرات نيوز

{اقتصادية: الفرات نيوز} ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، الخميس، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وسط مؤشرات على تراجع سوق العمل، مما عزز توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في سبتمبر فيما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية.

وارتفع سعر الذهب 0.4 بالمئة إلى 2363.03 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين في وقت سابق من جلسة اليوم، كما صعد واحدا بالمئة في جلسة أمس الأربعاء.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2381.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 30.32 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.3بالمئة إلى 994.89 دولار وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 933.95 دولار.