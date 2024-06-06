وزير الخارجية لنظيره الفلسطيني: نساند وندعم مبادرة بايدن لوقف اطلاق النار في غزة

2024-06-06 16:24:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن دعم الحكومة والشعب العراقي مستمر للقضية الفلسطينية، فيما أشار وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى الى أن العراق دولة رائدة في المنطقة.

وقال حسين خلال مؤتمر عقده مع نظيره الفلسطيني محمد مصطفى، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "بحثنا عدداً من القضايا مع وزير الخارجية الفلسطيني"، مؤكداً " أن موقف العراق واضح من القضية الفلسطينية".

وتابع، "نؤيد ونساند حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ونتابع بدقة الحرب على غزة وتبعاتها على المنطقة والمواقف السياسية للدول الأخرى".

وأردف، "هناك قلق كبير حول استمرار الحرب"، لافتاً الى "مساندة ودعم مبادرة بايدن لوقف إطلاق النار وهي مبادرة مهمة وإيجابية في غزة".

واستطرد، "نحتاج الى كم الدعم الإغاثي الى غزة خاصة والفلسطينيين بشكل عام، فضلاً عن تخطيط لإعادة إعمار غزة والمناطق الفلسطينية الأخرى".

من جانبه أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، أن "ما يجري من عدوان على غزة يهدد السلام في المنطقة".

وأضاف، "نرحب بكل الجهود الداعمة للقضية الفلسطينية وتخفيف المعاناة عن الشعب"، مؤكداً أن "العراق دولة رائدة في المنطقة مشيداً بدوره في دعم القضية الفلسطينية".