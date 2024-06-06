الميرنغي يحتفي بلقبه الـ15 بنكهة عربية مغربية

2024-06-06 16:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كلف رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، الفنان والمنتج المغربي العالمي نادر خياط الملقب بـ"ريد وان" بإعداد أغنية جديدة للفريق بمناسبة حصول الميرنغي على لقبه الـ15 في دوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن هذه هي المرة الثانية في تاريخه التي يلجأ بها الريال للفنان المغربي، إذ سبق لخياط أن أنتج لريال مدريد أغنية خاصة بعد فوزه بلقبه العاشر في دوري أبطال أوروبا، بعنوان Canción de la Décima، وتعني نشيد اللقب العاشر.

وشكر الفنان الحاصل على الجنسية السويدية، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، بيريز الذي جدد ثقته فيه ولجعله جزءا من تاريخ ريال مدريد الذي يعتبره "فريق حياته".

وستحمل الأغنية الرسمية الخاصة بالفريق الملكي اسم El Madridismo، ما يعني باللغة العربية "الانتماء إلى مدريد" وناديها الأبيض.

المصدر: وكالات