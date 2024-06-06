2024-06-06 16:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمقتل منتسب وزارة الداخلية على يد مسلحين مجهولين في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أشخاصاً مجهولين يستقلون عجلة نوع جارجر فتحوا النار على المنتسب (ع. ح . ح ) تولد 1985 والذي يعمل في حماية المنشآت / مستشفى ابن البلدي أثناء خروجه من المستشفى"، مبيناً أن "المنتسب كان بصحبته امرأة لاذت بالفرار بعد حصول الحادث ضمن منطقة مدينة الصدر".

وأشار المصدر، إلى "نقل جثة المنتسب إلى الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث".