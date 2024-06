عبر إذاعة الناصرية.. ماء ذي قار تطمئن الأهالي: المياه مؤمنة ولا شيء يهددها

2024-06-06 16:32:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد مدير ماء ذي قار أحمد عزيز كنهور، اليوم الخميس، عدم وجود مخاوف من شح في الاطلاقات المائية لموسم الصيف في المحافظة. وقال كنهور، في حديث ل”إذاعة الناصرية”، إنه “لا توجد اي مخاوف من شح في الاطلاقات المائية لموسم الصيف والمناسيب المطلقة من مقدمة سدة الكوت مستقرة”،...

