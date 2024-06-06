العدل والثقافة تعلنان انطلاق برنامج التأهيل الثقافي داخل المؤسسات الإصلاحية

2024-06-06 17:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارتا العدل والثقاقة، اليوم الخميس، انطلاق برنامج التأهيل الثقافي داخل المؤسسات الإصلاحية.وذكر بيان لوزارة العدل- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "تطبيقًا للخطة الإستراتيجية التأهيلية للنزلاء، وبناءً على توجيهات وزير العدل خالد شواني، وفي إطار الاهتمام ببرامج التأهيل الثقافي للنزلاء، تم الاتفاق على آلية تعاون وتنسيق مشترك بين وزارة العدل ووزارة الثقافة، بحضور مدير قسم التدريب والتأهيل والتشغيل في دائرة الإصلاح حنان موحي علي، فيما مثل وزارة الثقافة مدير قسم التدريب والتطوير طرفة ياسين طه، حيث قدمت دائرة الإصلاح العراقية، دراسة مفصلة لتطبيق هذه الآلية، والتي لاقت ترحيبًا واسعًا من وزارة الثقافة".وأضاف البيان، أنه "تم عقد ورشة عمل في مقر وزارة الثقافة؛ لمناقشة خطوات تطبيق الدراسة، حيث تناولت الورشة برامج ثقافية تضمنت عدة دورات تدريبية موجهة للنزلاء والنزيلات، تشمل مجالات متعددة مثل تصميم الأزياء والإكسسوارات، اللغات والتعدد الثقافي، ومناهضة العنف الموجه ضد النساء والفتيات".وتابع، أن "هذا التعاون خطوة هامة نحو تعزيز الدور الثقافي في برامج إعادة التأهيل والإصلاح، مما يعزز من فرص النزلاء في إعادة تنظيم سلوكهم وتغيير السلوك المنحرف، لتهيئتهم للاندماج في المجتمع بشكل فعال وإيجابي".