صلاح الدين.. تصاعد عمليات تسويق الحنطة مع اقتراب نهاية موسم الحصاد

2024-06-06 17:06:01 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديأكدت مديرية تجارة ‏الحبوب في محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، تصاعد عمليات تسويق محصول الحنطة في المحافظة خلال الأيام العشرة الاخيرة، مع اقتراب نهاية موسم الحصاد.وأوضح مدير عام تجارة الحبوب في محافظة صلاح الدين دحام علي أحمد في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فرع تجارة الحبوب في المحافظة يعد من الفروع المهمة في المحافظات الوسطى بسبب غزارة الإنتاج وتحقيق مراكز متقدمة في الأعوام السابقة"، مبينا، أن "عمليات التسويق التي بدأت في السابع والعشرين من نيسان الماضي في المحافظة ، تمضي بوتيرة عالية خلال الأيام العشرة الأخيرة".وأشار، الى "وجود زيادة في الكميات، حيث وصلت طوابير المسوقين إلى الذروة في مواقع العلم والدور وسامراء وبيجي والشرقاط"، منوها، الى "وجود مؤشرات عن قرب نهاية التسويق في هذه المواقع ، اضافة الى وجود مؤشرات في مجمع حبوب بيجي وسامراء بقرب نهاية التسويق بهذه المواقع ايضا، فيما انتهى التسويق بالكامل في موقع الإسحاقي".وأضاف، "تم تحويل الكميات المتبقية في موقع الإسحاقي إلى سايلو التاجي وسايلو خان ضاري، وأن هناك خطة محكمة من قبل قسم التسويق وبإشراف مباشر من مدير عام الشركة العام لتجارة الحبوب بنقل الكميات الفائضة عن الحاجة ، وتجهيز مطاحن المحافظة وإطلاق حصة جديدة من الحصة الخامسة بهدف فك الاختناق عن مواقع مجمع حبوب العلم ومجمع حبوب سامراء ومجمع حبوب الدور".