للأسبوع الثاني تواليا .. الدولار يغلق على ارتفاع في بغداد وأربيل

2024-06-06 17:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد، اليوم الخميس، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق في نهاية الأسبوع الجاري.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 146000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 145750 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 145000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 145700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145600 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.