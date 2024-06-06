2024-06-06 17:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن النائب زياد الجنابي، و10 نواب اخرين الانسحاب من حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، في تطور سياسي كبير بهذا التوقيت، وتشكيل كتلة "المبادرة" لحل الازمة السياسية المتعلقة برئاسة مجلس النواب.

وقال مصدر سياسي مطلع لـ"بغداد اليوم"، ان المنسحبين هم 10 نواب، وعضو مجلس محافظة جميعهم كانوا منضوين داخل حزب تقدم، في ضربة قوية أدت لفقدان تقدم لثلث اعضائه بالكامل داخل المجلس.

ومن المتوقع ان يؤدي هذا الانسحاب الى تسهيل مهمة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، في حين لاتزال الصورة غامضة، مع تشضي موقف الاطار التنسيقي تجاه المرشحين الوحيدين لرئاسة البرلمان وهما محمود المشهداني وسالم العيساوي، وتعقد المسار القانوني لامكانية فتح باب الترشيح لاسماء جديدة.



