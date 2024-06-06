تحديات خطيرة أمام منظومة الدفاع الجوي لحماية سماء العراق

2024-06-06 17:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الخميس، (6 حزيران 2024)، أن العراق بحاجة ماسة لتطوير منظومة الدفاع الجوي لديه لمنع اختراق اجواءه عبر الطائرات، خصوصا مع قرب انتهاء مهام التحالف الدولي.

وقال عضو اللجنة علي نعمة، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك توجها حكوميا حقيقيا من أجل شراء منظومات دفاع جوي متطورة تستطيع حماية سماء العراق من أي اختراق من قبل أي جهة كانت".

وبين انه "لا يمكن منع العراق من شراء هكذا منظومات دفاع جوي متطورة من قبل الولايات المتحدة الامريكية او غيرها، فملف التسليح ملف سيادي ولا يسمح لاي دولة بالتدخل به اطلاقاً"، مشيرا الى ان "العراق مع قرب انهاء مهام التحالف الدولي بحاجة ضرورية لهكذا منظومات دفاع متطورة تضمن عدم خرق اجوائه".

وكانت تقارير صحفية امريكية، قد كشفت في وقت سابق ان العراق يسعى بشكل عاجل للحصول على ثماني بطاريات من نظام الدفاع الجوي والصاروخي الباليستية من طراز أم سام 2 من كوريا الجنوبية بصفقة تبلغ قيمتها التقديرية 2.56 مليار دولار.

وسبق ان تعاقد العراق على شراء رادارات فرنسية للكشف الراداري للطائرات في اجوائه، كما تلقى عروضا لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، لكن العراق لم يعلن عن أي تعاقد بهذا الشأن.

وشهد العراق اختراقات جوية سواء عبر اطلاق صواريخ على اراضيه او عابرة لاراضيه، فضلا عن طائرات مسيرة امريكية او اسرائيلية نفذت ضرب اهداف في العراق خلال الاعوام الثلاثة الماضية، دون امكانية كشفها او اعتراضها.