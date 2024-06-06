كاساس: القراءة الصحيحة لمجريات المباراة مع إندونيسيا مكنتنا من الفوز

2024-06-06 17:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاعتبر مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس، القراءة الصحيحة لمجريات المباراة مع المنتخب الإندونيسي المفتاح الذي مكن العراق من تحقيق الفوز وبهدفين نظيفين.وقال كاساس خلال مؤتمر صحفي أعقب المباراة- وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مواجهة اليوم، كانت صعبة ومختلفة بالنسبة لنا عقب نهاية الشوط الأول، لكن بعد القراءة الصحيحة للمباراة ومن خلال التغييرات التي أجريناها تمكنا من الفوز وخطف نقاط المباراة، كما أن البطاقة الحمراء ساعدتنا في فرض السيطرة على المباراة لكننا في الشوط الثاني لعبنا أفضل من المنافس بغض النظر عن النقص العددي للمنتخب الإندونيسي، وفي النهاية فزنا وقدّمنا مباراة جيدة".وأضاف كاساس، "رغبتنا دائمًا أنه مع كل مباراة نلعب بالضغط العالي على منافسينا لكن قراءتهم للمباراة كانت جيدةً في نصفها الأول، وهذا ما صعّب المباراة علينا، وجعلنا لا نلعب بالطريقةِ التي نفضلها".واعتبر كاساس، أن "المرحلة المقبلة من تصفياتِ كأس العالم ستكون صعبة ومختلفة؛ لأنها ستضم منتخباتٍ على مستوى عالٍ، مثل اليابان وكوريا وإيران وغيرها من المنتخبات الطامحة في التأهل، وبكل تأكيد سيكون حلمنا التأهل، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل ذلك".ورأى كاساس، أن "المنتخب الإندونيسي هو الأوفر حظاً في قطع تذكرة التأهل الثانية إلى جانبنا؛ لأنه يمتلك عناصرَ جيدة، ومستواه في تصاعدٍ من مباراة إلى أخرى، ومواجهتهم المقبلة ضد الفلبين أعتقد سوف تحسم لصالحهم".وتحدث لاعبُ المنتخب الوطني أيمن حسين خلال مشاركته في المؤتمر ذاته قائلاً: "أهنئ زملائي بعد تحقيق الفوز في مباراة اليوم، وبالرغم من حالة الفريق في الشوط الأول حيث لم نكن موفقين كمجموعة، لكننا في الشوط الثاني حسّنا من الضغط العالي، وكنا المبادرين حتى قبل تعرض المنافس للطرد، و تمكنا من التسجيل والسيطرة على المباراة".وأضاف أفضل لاعب في المباراة، "جماهير إندونيسيا التي حضرت المباراة كانت رائعة، ولديهم ألتراس ولوحات فنية كانت جميلة".وأشار، إلى أن "الرطوبة عالية في بلدان شرق آسيا، لكن علينا الاعتياد عليها، وقد تواجهك منتخبات في المرحلة المُقبلة بأجواء مشابهة، وبالنسبة لأرضية الملعب فلم تكن مثالية لكنها نوعاً ما جيدة، و تأقلمنا عليها مع سير دقائق المباراة، وتمكنا من الفوز و نبارك للجماهير العراقيّة حصولنا على نقاط المباراة ونأمل لقاءهم في البصرة للحصولِ على العلامة الكاملة في هذه المرحلة، والتطلع إلى التصفياتِ المُقبلة".