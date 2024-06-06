2024-06-06 17:30:06 - المصدر: منصة إيشان

حدثت موجة جديدة من الانشقاقات، ضربت حزب تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، وانشق على إثرها ١١ نائباً وعضو مجلس محافظة. وقال عضو مجلس المحافظة علي العيثاوي، الذي أعلن انشقاقه عن تقدم في حديث لـ “إيشان”، إن “أكثر من عضو مجلس محافظة، أسسوا كتلة المبادرة للنهوض والمطالبة بالخدمات للمناطق جميعها”. وأضاف العيثاوي، أن “بياناً رسمياً سيصدر […]

ظهرت المقالة 11 نائباً وعضو مجلس محافظة ينشقون من حزب تقدم ويؤسسون جبهة سياسية باسم كتلة مبادرة أولاً على ايشان.