كاساس يكشف سر الفوز على إندونيسيا.. وأيمن حسين: سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الحلم

2024-06-06 17:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، خيسوس كاساس، اليوم الخميس، (6 حزيران 2024)، سر الفوز على اندونيسيا 2-0.

وفاز المنتخب العراقي على مستضيفه الإندونيسي (2-0)، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

ووصف كاساس في المؤتمرُ الصحفيّ عقب نهاية المباراة حيث تحدث عن مواجهةِ اليوم، ووصفها بـ"الصعبةِ والمختلفة بالنسبة لنا عقب نهاية الشوط الأول من خلال التغييرات التي أجريناها والتي مكنتنا من الفوز وخطف نقاط المباراة، كما أن البطاقة الحمراء ساعدتنا في فرض السيطرة على المباراة لكننا في الشوط الثاني لعبنا أفضل من المنافس بغض النظر عن النقص العدديّ للمنتخب الإندونيسي، وفي النهاية فزنا وقدّمنا مباراةً جيدة".

وأضاف كاساس "رغبتنا دائمًا أنه مع كل مباراةِ نلعب بالضغط العالي على منافسينا لكن قراءتهم للمباراة كانت جيدةً في نصفها الأول، وهذا ما صعّب المباراة علينا، وجعلنا لا نلعب بالطريقةِ التي نفضلها".

ولم يخفِ كاساس أن المرحلة المقبلة من تصفياتِ كأس العالم ستكون صعبةً ومختلفة لأنها ستضم منتخباتٍ على مستوى عالٍ، مثل اليابان وكوريا وإيران وغيرها من المنتخبات الطامحة في التأهل، و بكل تأكيد سيكون حلمنا التأهل، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل ذلك، وإن لم يتحقق ذلك فسنواصل العملَ في التصفيات التي تليها".

وأوضح ، إن "المنتخب الإندونيسي هو الأوفر حظاً في قطع تذكرة التأهل الثانية إلى جانبنا، لأنه يمتلك عناصرَ جيدة، ومستواه في تصاعدٍ من مباراة إلى أخرى، ومواجهتهم المقبلة ضد الفلبين أعتقد سوف تحسم لصالحهم".

بينما تحدث لاعبُ المنتخب الوطني أيمن حسين قائلاً "أهنئ زملائي في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، وبالرغم من حالة الفريق في الشوط الأول حيث لم نكن موفقين كمجموعة، لكننا في الشوط الثاني حسّنا من الضغط العالي، وكنا المبادرين حتى قبل تعرض المنافس للطرد، و تمكنا من التسجيل والسيطرة على المباراة".

وأضاف أفضل لاعب في المباراة: جماهير إندونيسيا التي حضرت المباراة كانت رائعةً، ولديهم ألتراس ولوحات فنية كانت جميلة.

وأشار إلى أنه "بالرغم من الرطوبة العالية في بلدان شرق آسيا لكن علينا الاعتياد عليها، وقد تواجهك منتخباتٍ في المرحلة المُقبلة بأجواء مشابهة، وبالنسبة لأرضية الملعب فلم تكن مثاليةً لكنها نوعاً ما جيدة، و تأقلمنا عليها مع سير دقائق المباراة، وتمكنا من الفوز، و نبارك للجماهير العراقيّة حصولنا على نقاط المباراة، و نتأمل لقاءهم في البصرة للحصولِ على العلامة الكاملة في هذه المرحلة، والتطلع إلى التصفياتِ المُقبلة".