أمين بغداد يعلن قرب إطلاق مشروع تحويل أرض معسكر الرشيد إلى غابات ومناطق ترفيهية

2024-06-06 18:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الخميس، قرب إطلاق مشروع تحويل أرض معسكر الرشيد إلى غابات ومناطق ترفيهية.وقالت المديرية العامة للعلاقات والإعلام بأمانة بغداد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أمين بغداد افتتح متنزهاً جديداً بمنطقة الزعفرانية"، لافتة، إلى أن "ذلك جاء خلال جولة ميدانية له لتفقد قاطع بلدية الكرادة والاطلاع على الواقع الخدمي لعدد من الأحياء السكنية وزيارة الدائرة البلدية؛ لمتابعة خطط العمل فيها"وذكر الأمين- وفقا للبيان- أنه "اليوم تم افتتاح متنزه جديد بمساحة 4 دونمات بمنطقة الزعفرانية ضمن قاطع بلدية الكرادة بعدما كان عبارة عن أرض خالية ومتروكة وجزء منها كان عبارة عن مكب للنفايات في إطار خطة زيادة المساحات الخضراء وخلق أماكن ترفيهية جديدة في جميع مناطق العاصمة".وأضاف، أن "أمانة بغداد وبجهود ذاتية من قبل دائرة بلدية الكرادة أنجزت إعادة تأهيل هذه الأرض وتحويلها لمتنفس ترفيهي للعوائل وافتتاحها بالتزامن مع قرب أيام عيد الأضحى المبارك "، مبينا، أن "جهود أمانة بغداد مستمرة في جميع أحياء العاصمة للنهوض بواقعها الخدمي وهناك مشاريع جديدة قادمة في منطقة الزعفرانية ومناطق أخرى بمدينة بغداد".وأشار، إلى أن "أمانة بغداد سترسي قريباً الحجر الأساس لمشروع تحويل أرض معسكر الرشيد إلى غابات ومناطق ترفيهية مستدامة ويعد المشروع الأول من نوعه على مستوى العراق، إذ تبلغ مساحته نحو (5) آلاف دونم".