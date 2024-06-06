نيجيرفان بارزاني ووفد إيراني يؤكدان على توسيع التجارة وزيادة الرحلات الجوية المباشرة

2024-06-06 18:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، مع وفد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضم محافظي المحافظات الحدودية وعدداً من ممثلي المنطقة في البرلمان الإيراني.

وفي اللقاء، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحسب بيان لرئاسة إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد الجانبان على توسيع حركة التجارة والمرور والنقل عند المنافذ الحدودية، فضلاً عن عدة مقترحات لزيادة الرحلات الجوية المباشرة ومناقشة زيادة التعاون في المجال الطبي والسياحي وفتح منطقة التجارة الحرة بين الجانبين.

واتفق الجانبان على أن إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية لديهما الكثير من القواسم المشتركة، وأعربا عن رغبتهما المتبادلة في تطوير كافة مجالات العلاقات والتعاون.

وأعرب الوفد الضيف عن امتنانه لإقليم كوردستان لتسهيل مرور الزائرين من الجمهورية الإسلامية إلى العتبات الدينية في جنوب العراق.

وحضر اللقاء الجهات المعنية في اقليم كوردستان والقنصل العام الايراني في اربيل والقنصل الايراني في السليمانية.