دهوك.. المدفعية التركية تقصف "مواقع عمالية" وتتسبب بحرائق في الغابات والمزارع

2024-06-06 18:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد شهود عيان يوم الخميس، بأن المدفعية التركية قصفت بعد ظهر اليوم قرية كوهرزي القديمة التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك.

وأبلغ الشهود وكالة شفق نيوز؛ أن القصف أدى إلى اندلاع النيران في الغابات ومزارع أهالي القرية ولا تزال النيران مشتعلة.

وأشاروا إلى أن فرق الدفاع المدني والاهالي غير قادرين على الوصول الى المنطقة واخماد الحريق بسبب كونها غير امنة وخالية من السكان.

تجدر الإشارة إلى أن أهالي قرية كوهرزي قد هجروا قريتهم القديمة منذ عقود بسبب الصراع المسلح بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني في المنطقة.