ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات برفع الفائدة الأميركية

2024-06-06 18:24:06 - المصدر: قناة الثامنة

ارتفعت أسعار النفط العالمية لليوم الثاني على التوالي، الخميس، وسط توقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في شهر سبتمبر/أيلول المقبل. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا قدره 31 سنتا، إلى 78.72 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا، إلى 74.48 دولارا. وجاء ارتفاع أسعار النفط العالمية رغم الاتجاه العام لكبح الأسعار على خلفية ارتفاع المخزونات الأمريكية وخطة أوبك+ لزيادة الإمدادات. ولا تزال خامات النفط القياسية تتجه صوب انخفاضات أسبوعية بنحو 4% حتى يوم الخميس، متأثرة بقرار الإمدادات الأخير من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها. وكانت أوبك+ قد