وزارة المالية تمول رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر أيار

2024-06-06 18:24:06 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت وزارة المالية الاتحادية تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان المستحقة لشهر أيار. وذكرت مكتب الاعلام والاتصال الحكومي في الوزارة ببيان تلقى الثامنة نسخة منه، الخميس، انه "ضمن التخصيصات المالية المستحقة لشهر ايار 2024، قامت الوزارة بتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان المستحقة لشهر أيار، الى جانب مستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الإجتماعية والرعاية والتنمية الإجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم، دون ذكر أي تفاصيل أخرى. ولم يشر بيان الوزارة الى مبلغ التمويل ورواتب البيشمركة ومنتسبي القوات الأمنية وقوات البيشمركة، التي لم تتقاض الى الان رواتب شهر نيسان حتى الان. وكانت وزارة المالية الاتحادية