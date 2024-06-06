"الأكبر من نوعها في العراق".. الكشف عن موعد تنفيذ غابات بغداد

2024-06-06 18:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن أمين بغداد، عمار موسى كاظم، اليوم الخميس، (6 حزيران 2024)، عن قرب اطلاق العمل بمشروع تحويل ارض معسكر الرشيد جنوبي العاصمة الى غابات ومناطق ترفيهية مستدامة تعد "الأكبر من نوعها في العراق بمساحة (5) آلاف دونم".

وقال كاظم خلال افتتاحه متنزهاً جديداً بمنطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة بحسب بيان للأمانة، تلقته "بغداد اليوم"، "افتتحنا اليوم متنزها جديدا بمساحة 4 دوانم بمنطقة الزعفرانية ضمن قاطع بلدية الكرادة بعدما كان عبارة عن أرض خالية ومتروكة وجزء منها كان عبارة عن مكب للنفايات في اطار خطة زيادة المساحات الخضراء وخلق أماكن ترفيهية جديدة في جميع مناطق العاصمة".

وأضاف، ان "أمانة بغداد وبجهود ذاتية من قبل دائرة بلدية الكرادة، انجزت اعادة تأهيل هذه الارض وتحويلها لمتنفس ترفيهي للعوائل وافتتاحها بالتزامن مع قرب أيام عيد الأضحى المبارك".

وتابع، ان "جهود امانة بغداد مستمرة في جميع احياء العاصمة للنهوض بواقعها الخدمي وهناك مشاريع جديدة قادمة في منطقة الزعفرانية ومناطق أخرى بمدينة بغداد".

وأشار أمين بغداد الى، ان "أمانة بغداد سترسي قريباً الحجر الأساس لمشروع تحويل أرض معسكر الرشيد الى غابات ومناطق ترفيهية مستدامة ويعد المشروع الأول من نوعه على مستوى العراق اذ تبلغ مساحته نحو (5) آلاف دونم".



