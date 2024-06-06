2024-06-06 19:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أفادت مصادر أمنية من دهوك، اليوم الخميس، بأن المدفعية التركية قامت بقصف قرية كوهرزي القديمة التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك. وذكرت المصادر في حديث لـ “إيشان”، أن “القصف أدى إلى اندلاع النيران في الغابات ومزارع أهالي قرية كوهرزي”. وأشارت إلى أن “فرق الدفاع المدني والاهالي غير قادرين على الوصول الى المنطقة واخماد الحريق بسبب كونها […]

ظهرت المقالة المدفعية التركية “تقصف” دهوك وتشعل النيران في الغابات والمزارع أولاً على ايشان.