2024-06-06 19:00:08 - المصدر: منصة إيشان

بعد الانشقاق الأخير الذي هز تقدم، رد المتحدث باسم الحزب يحيى المحمدي، على الانسحاب بأبيات شعر. ونشر المحمدي قصة عبر حسابه في “واتساب”، تضمنت أبياتاً من الشعر عاتب فيها المنسحبون من تقدم”. وكان النائب زياد الجنابي، و10 نواب آخرين، قد أعلنوا في وقت سابق الانسحاب من تقدم وتشكيل “كتلة المبادرة”. وأعقب المؤتمر الصحفي، بيان […]

ظهرت المقالة بـ “أبيات شعر”.. هكذا رد المتحدث باسم تقدم على انشقاق الجنابي وأعضاء في الحزب أولاً على ايشان.