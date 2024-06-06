2024-06-06 19:00:08 - المصدر: منصة إيشان

في تطور جديد، قد يهز البيت السني، أعلن نواب وأعضاء في مجالس المحافظات، الانشقاق عن حزب تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي. وخلال مؤتمر صحفي، أعلن النائب زياد الجنابي، و10 نواب آخرين الانسحاب من تقدم وتشكيل كتلة المبادرة”. وأعقب المؤتمر الصحفي، بيان أصدرته كتلة “مبادرة”، جاء فيه؛ “نحن أعضاء مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات من […]

ظهرت المقالة “أزمة رئاسة البرلمان” تدفع 11 نائباً وعضواً في تقدم إلى الانشقاق أولاً على ايشان.