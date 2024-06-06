ضبط منتحلي صفة ممرضين وأدوية مهربة في جانب الكرخ ببغداد

2024-06-06 19:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ضبطت فرق التفتيش في دائرة صحة بغداد/ الكرخ، اليوم الخميس، (6 حزيران 2024)، عن ضبط منتحلي صفة ممرضين وأدوية مهربة في جانب الكرخ.

وذكر بيان لدائرة صحة الكرخ، تلقته "بغداد اليوم"، ان "شعبة تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في دائرة صحة بغداد الكرخ، قامت بتنفيذ سلسلة من عمليات التفتيش في منطقة حي العامل، حيث تم ضبط عدد من المخالفات الصحية الخطيرة، وأسفرت الحملة عن اكتشاف عيادة تمريض غير مجازة، وعيادة أخرى يديرها خريج كلية تربية بصفة ممرض، بالإضافة إلى عيادة يعمل فيها خريج الدراسة الإعدادية بصفة ممرض أيضاً".

وأضاف البيان "في منطقة كويريش جنوبي العاصمة، تم العثور على مدرس يعمل بصفة ممرض في عيادة تمريض، كما تم ضبط مختبر وصيدلية داخل منزل سكني تحتوي على أدوية منتهية الصلاحية وأدوية مهربة من وزارة الصحة (M.O.H)".

وأشار الى، ان "هذه الحملة المسائية جرت بالتعاون مع مديرية الجريمة المنظمة والقوات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية، وتم تحرير محاضر ضبط رسمية بالأدوية والأجهزة المضبوطة".

ونقل البيان عن مدير قسم التفتيش والشكاوى، سيف بشار، قوله، أن "عمليات التحري والضبط تمت بناءً على أمر قضائي صادر من محكمة الكرخ الثالثة" مبينا، أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على سلامة صحة المواطنين، وأن الإجراءات القانونية اللازمة ستتخذ بحق المخالفين فور إكمال الموافقات اللازمة".



