مستشفى الحبوبي في الناصرية يشهد 494 ولادة خلال شهر أيار الماضي

شبكة اخبار الناصرية: أعلن مستشفى الحبوبي التعليمي في محافظة ذي قار عن تسجيل 494 حالة ولادة خلال شهر أيار الماضي. واكد المستشفى في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية أن الولادات توزعت بين 253 مولوداً ذكراً و241 مولودة أنثى. وأشار الى ان طبيعة عمليات الولادة كانت بواقع 247 ولادة طبيعية و247...

